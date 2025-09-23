0
0
148
НОВОСТИ

За ночь над регионами РФ уничтожено 69 украинских БПЛА

09:00 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО с полуночи до 07:00 мск уничтожили 69 украинских БПЛА над регионами РФ, в том числе над Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны России.

«23 сентября с полуночи до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 23.09.2025
Телефонные номера абонентов, сдающих в аренду свои аккаунты, блокируются — МВД РФ
0
0
10:00 23.09.2025
В ГД предупредили о штрафах за оставленные в подъезде коляски и велосипеды
0
22
09:32 23.09.2025
Аэропорт Копенгагена перенаправил более 30 рейсов из-за БПЛА — Reuters
0
117
09:20 23.09.2025
Киев утратил контроль над Шандриголово в ДНР, ВС РФ зачищают село и окрестности — Марочко
0
125
09:05 23.09.2025
Европа не сможет оказывать помощь Украине вечно — Эрдоган
0
157
08:55 23.09.2025
Умное кольцо Sber поступило в продажу
0
192
22:40 22.09.2025
Макрон заявил о признании Францией государственности Палестины
0
607
21:50 22.09.2025
Международному уголовному суду грозят дополнительные санкции со стороны США
0
644
21:35 22.09.2025
«Роснефть» провела в Москве виртуальные гонки с пилотом LADA Sport ROSNEFT Леонидом Панфиловым
0
568
20:50 22.09.2025
На ГА ООН Трамп выступит с речью «о возобновлении мощи США по всему миру и своих исторических достижениях» Белый дом
0
663

Возврат к списку