Европа не сможет оказывать помощь Украине вечно — Эрдоган

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о своих сомнениях в том, что Европа сможет вечно оказывать помощь Украине.

«Если посмотреть на ситуацию с финансовой точки зрения, то становится особенно очевидным, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане. Но мы также должны учитывать, что Европа оказывает помощь. Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.