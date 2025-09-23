0
НОВОСТИ

Европа не сможет оказывать помощь Украине вечно — Эрдоган

09:05 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о своих сомнениях в том, что Европа сможет вечно оказывать помощь Украине.

«Если посмотреть на ситуацию с финансовой точки зрения, то становится особенно очевидным, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане. Но мы также должны учитывать, что Европа оказывает помощь. Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

