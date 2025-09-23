0
0
5
НОВОСТИ

Телефонные номера абонентов, сдающих в аренду свои аккаунты, блокируются — МВД РФ

10:05 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России временно блокирует абонентские номера владельцев аккаунтов в мессенджерах, которые сдаются в аренду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства в ответ на соответствующий запрос агентства.

«В целях пресечения противоправной деятельности управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства проводит мероприятия по временному приостановлению оказания услуг связи владельцам абонентских номеров, на которые зарегистрированы сдаваемые в аренду аккаунты», — сообщили в МВД.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 23.09.2025
В ГД предупредили о штрафах за оставленные в подъезде коляски и велосипеды
0
22
09:32 23.09.2025
Аэропорт Копенгагена перенаправил более 30 рейсов из-за БПЛА — Reuters
0
117
09:20 23.09.2025
Киев утратил контроль над Шандриголово в ДНР, ВС РФ зачищают село и окрестности — Марочко
0
125
09:05 23.09.2025
Европа не сможет оказывать помощь Украине вечно — Эрдоган
0
157
09:00 23.09.2025
За ночь над регионами РФ уничтожено 69 украинских БПЛА
0
148
08:55 23.09.2025
Умное кольцо Sber поступило в продажу
0
192
22:40 22.09.2025
Макрон заявил о признании Францией государственности Палестины
0
607
21:50 22.09.2025
Международному уголовному суду грозят дополнительные санкции со стороны США
0
644
21:35 22.09.2025
«Роснефть» провела в Москве виртуальные гонки с пилотом LADA Sport ROSNEFT Леонидом Панфиловым
0
568
20:50 22.09.2025
На ГА ООН Трамп выступит с речью «о возобновлении мощи США по всему миру и своих исторических достижениях» Белый дом
0
663

Возврат к списку