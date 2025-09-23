Телефонные номера абонентов, сдающих в аренду свои аккаунты, блокируются — МВД РФ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России временно блокирует абонентские номера владельцев аккаунтов в мессенджерах, которые сдаются в аренду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства в ответ на соответствующий запрос агентства.

«В целях пресечения противоправной деятельности управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства проводит мероприятия по временному приостановлению оказания услуг связи владельцам абонентских номеров, на которые зарегистрированы сдаваемые в аренду аккаунты», — сообщили в МВД.