Германия планирует тратить только 8% оборонного бюджета на вооружение из США — Politico

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый план военных расходов Германии подразумевает расходование только 8% бюджета на американское вооружение, остальное будет потрачено на продукцию европейской промышленности. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на план закупок.

Согласно документу, Берлин планирует заключить контракты на сумму почти 83 млрд евро в следующем году. В списке значатся позиции по 154 контрактам, которые должны быть реализованы с сентября 2025 года по декабрь 2026 года. Общая сумма закупок у американских компаний составляет около 6,8 млрд евро, что составляет примерно 8% от всей суммы. Среди прочего, ФРГ планирует приобрести у США ракеты для зенитно-ракетного комплекса MIM-104 Patriot, ракеты для самолета Boeing P-8A, а также ракеты AMRAAM и ESSM и радиооборудование.

Вместо американских компаний, Германия планирует заключать контракты с европейскими производителями, среди которых Rheinmetall, KNDS, TKMS, а также контракт на покупку истребителей Eurofighter Tranche 5.