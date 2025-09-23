0
В Польше планируют объявить амнистию для поляков, воюющих за ВСУ

12:32 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сейм (нижняя палата польского парламента) в начале октября рассмотрит проект закона об отмене уголовного преследования поляков, воюющих за ВС Украины. Об этом сообщил газете Rzeczpospolita депутат Сейма от правящей Гражданской коалиции Павел Суский.

«Первое чтение проекта запланировано на первое октябрьское заседание Сейма», — рассказал парламентарий.

По его словам, работа над инициативой, которую правящая коалиция направила в Сейм еще в декабре 2024 года, была заморожена в связи с ожиданием позиции кабмина. Правительство представило ее в конце сентября, отмечается, что в кабмине предложили сократить период предоставляемой амнистии с 31 декабря 2026 года, как это записано в изначальном проекте, до даты вступления закона в силу.

В настоящее время за наемничество в Польше грозит до 5 лет тюрьмы. Вместе с тем, как отметил Суский, прокуратура намеренно не преследует воюющих на Украине поляков.

