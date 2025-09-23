Глава МИД Эстонии заявил, что страны Балтии обеспокоены прекращением военной поддержки США
13:00 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Балтии обеспокоены по поводу решения Вашингтона прекратить финансирование военной поддержки региона. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
«Конечно, мы обеспокоены. Но мы работаем с [американским] Конгрессом и объясняем, что каждый доллар, который США инвестируют в оборону стран Балтии, возвращается в американскую экономику. Мы также добавляем на 1 [отправленный] доллар 12 долларов с нашей стороны», — сказал глава МИД в интервью агентству Bloomberg. Цахкна добавил, что военная помощь со стороны Вашингтона странам Балтии является «выгодной сделкой для США».
11 сентября депутаты парламентов Латвии, Литвы и Эстонии обратились к членам Конгресса США с просьбой пересмотреть решение о прекращении военной поддержки Балтийского региона.
