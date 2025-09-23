0
0
48
НОВОСТИ

Глава МИД Эстонии заявил, что страны Балтии обеспокоены прекращением военной поддержки США

13:00 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Балтии обеспокоены по поводу решения Вашингтона прекратить финансирование военной поддержки региона. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Конечно, мы обеспокоены. Но мы работаем с [американским] Конгрессом и объясняем, что каждый доллар, который США инвестируют в оборону стран Балтии, возвращается в американскую экономику. Мы также добавляем на 1 [отправленный] доллар 12 долларов с нашей стороны», — сказал глава МИД в интервью агентству Bloomberg. Цахкна добавил, что военная помощь со стороны Вашингтона странам Балтии является «выгодной сделкой для США».

11 сентября депутаты парламентов Латвии, Литвы и Эстонии обратились к членам Конгресса США с просьбой пересмотреть решение о прекращении военной поддержки Балтийского региона.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 23.09.2025
Запад сталкивается с серьезными проблемами в вопросе поддержки Украины — Foreign Affairs
0
38
12:39 23.09.2025
Как столичные НКО и неравнодушные москвичи поддерживают бойцов СВО
0
101
12:32 23.09.2025
В Польше планируют объявить амнистию для поляков, воюющих за ВСУ
0
112
12:20 23.09.2025
НАТО готовится разместить «десант» в Одесской области для устрашения Приднестровья — СВР
0
146
12:05 23.09.2025
Россияне пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Аланье
0
153
12:00 23.09.2025
Украина может лишиться военной помощи ряда европейских стран — Reuters
0
163
11:32 23.09.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 230 БПЛА за сутки
0
192
11:20 23.09.2025
Гонконг готовится к удару супертайфуна «Рагаса», который может стать мощнейшим с 2018 г.
0
200
11:05 23.09.2025
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года — ФСБ
0
265
11:00 23.09.2025
ВС РФ фактически разрезали группировку ВСУ между Северском и Красным Лиманом — Кимаковский
0
267

Возврат к списку