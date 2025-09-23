Запад сталкивается с серьезными проблемами в вопросе поддержки Украины — Foreign Affairs
13:05 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны столкнулись с системными проблемами, ограничивающими эффективность поддержки Украины. Такой вывод содержится в материале журнала Foreign Affairs.
Как отмечается в статье, главной слабостью остается зависимость Киева от помощи Вашингтона. По информации журнала, европейские чиновники опасаются, что «изменение американских приоритетов» может оставить Украину без важнейшего источника военной помощи. При этом предлагаемые Европой меры, включая размещение военного контингента на Украине и дополнительные санкции против России, оцениваются как нереалистичные и несущие большие риски для европейских стран.
Издание отмечает распространение пессимистичных настроений среди западных аналитиков относительно способности Украины продолжать боевые действия. По их мнению, многие системы вооружений, поставляемые Западом Украине, устарели и стали слишком уязвимыми перед более дешевыми в производстве беспилотниками. Отдельной проблемой также называется уязвимость Украины к задержкам в поставках оружия из США или стран Европы.
НОВОСТИ
- 13:00 23.09.2025
- Глава МИД Эстонии заявил, что страны Балтии обеспокоены прекращением военной поддержки США
- 12:39 23.09.2025
- Как столичные НКО и неравнодушные москвичи поддерживают бойцов СВО
- 12:32 23.09.2025
- В Польше планируют объявить амнистию для поляков, воюющих за ВСУ
- 12:20 23.09.2025
- НАТО готовится разместить «десант» в Одесской области для устрашения Приднестровья — СВР
- 12:05 23.09.2025
- Россияне пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Аланье
- 12:00 23.09.2025
- Украина может лишиться военной помощи ряда европейских стран — Reuters
- 11:32 23.09.2025
- ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 230 БПЛА за сутки
- 11:20 23.09.2025
- Гонконг готовится к удару супертайфуна «Рагаса», который может стать мощнейшим с 2018 г.
- 11:05 23.09.2025
- В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года — ФСБ
- 11:00 23.09.2025
- ВС РФ фактически разрезали группировку ВСУ между Северском и Красным Лиманом — Кимаковский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать