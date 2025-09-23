Возвращение смертной казни в России невозможно — Краснов

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возвращение смертной казни в России невозможно и позиция государства по этому вопросу однозначна. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на заседании комитета в Совете Федерации.

«Мое мнение однозначно, это невозможно и позиция государства по данному вопросу является окончательной. Она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда РФ», — сказал он.