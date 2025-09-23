Минюст РФ предлагает обсудить создание в СИЗО камер с улучшенными условиями
14:32 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минюста России Константин Чуйченко предложил обсудить вопрос о создании в следственных изоляторах камер с улучшенными условиями. Об этом он заявил, выступая на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека по теме «Защита прав человека в местах принудительного содержания».
«Необходимо обсудить возможность введения камер с улучшенными условиями», — заметил министр, говоря о мерах, направленных на то, чтобы условия содержания в СИЗО еще не осужденных лиц отличались от условий в исправительных колониях.
«Такие камеры могут быть организованы при строительстве новых СИЗО, а также в действующих изоляторах, где эти помещения можно переоборудовать. При этом, разумеется, должны соблюдаться абсолютно все требования по обеспечению безопасности», — подчеркнул министр.
