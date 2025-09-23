Голословные обвинения от Запада уже не принимаются во внимание — Песков
15:00 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бесконечная череда голословных обвинений от западных стран приводит к тому, что они уже не принимаются во внимание. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появление дронов в Дании и Норвегии и высказывания о якобы возможной причастности РФ к этому инциденту.
«Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание. Потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения. Наверное, сторона, которая занимает серьезную, ответственную позицию, из раза в раз с такими голословными обвинениями не должна выступать», — сказал он.
