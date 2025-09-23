Необходимо усилить парламентский контроль за тарифами на ЖКУ — Володин
16:12 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал усилить парламентский контроль за вопросами тарифообразования в сфере жилищно-коммунальных услуг в регионах.
«Нам необходимо с вами усилить парламентский контроль за вопросами, связанными с тарифами в регионах», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Депутаты Госдумы не должны быть «созерцателями происходящих процессов», считает спикер палаты парламента. Комитетам Госдумы по строительству и ЖКХ, по защите конкуренции, по контролю стоит пригласить ответственных за эти вопросы министров, взаимодействовать с регионами, подчеркнул он. «Люди не должны страдать от решений, которые находятся вне правового поля», — уверен Володин.
По его мнению, необходимо также навести порядок в сфере концессий, отвечающих за подачу тепла, воды. Председатель Госдумы отметил, что ни к чему хорошему не приведет, когда концессионеры ставят вопрос прибыли превыше всего. «Почему эффективно работает система водообеспечения, теплоснабжения в Москве, Санкт-Петербурге, Казани? Государственные компании — и работают эффективно, рентабельно, под контролем», — добавил Володин.
