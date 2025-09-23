Метеорологическая осень придет в Москву в среду, она станет самой поздней в истории
17:12 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самое позднее начало метеорологической осени за всю историю наблюдений за погодой наступит в Москве в среду. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По состоянию на 23 сентября в городе фиксируется температура выше отметки 15 градусов, что означает продолжение лета по температурным характеристикам.
«Метеорологическая осень придет в Москву в среду с опозданием более чем на три недели (на 23 дня). <…> Сегодня случится самое позднее окончание метеорологического лета во всей истории инструментальных наблюдений за погодой», — написал синоптик в своем телеграм-канале.
Прошлое позднее окончание метеорологического лета было 7 лет назад, 22 сентября 2018 года, напомнил Леус.
Он отметил, что длительность метеорологического лета в этом году составила 124 дня.
