Трамп может признать суверенитет Израиля над территориями на Западном берегу — СМИ

17:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признания суверенитета Израиля над оккупированными палестинскими территориями на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на британские правительственные источники.

По ее мнению, признание незаконных еврейских поселений на Западном берегу сильно затруднит урегулирование палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств. Отмечается, что Трамп может пойти на данный шаг после того, как ряд европейских государств, включая Великобританию, признали государственность Палестины. Согласно изданию, хозяин Белого дома может затронуть эту тему в ходе своего выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября.

Ранее на конференции в штаб-квартир