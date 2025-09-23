Трамп может признать суверенитет Израиля над территориями на Западном берегу — СМИ
17:42 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признания суверенитета Израиля над оккупированными палестинскими территориями на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на британские правительственные источники.
По ее мнению, признание незаконных еврейских поселений на Западном берегу сильно затруднит урегулирование палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств. Отмечается, что Трамп может пойти на данный шаг после того, как ряд европейских государств, включая Великобританию, признали государственность Палестины. Согласно изданию, хозяин Белого дома может затронуть эту тему в ходе своего выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября.
Ранее на конференции в штаб-квартир
НОВОСТИ
- 17:40 23.09.2025
- Мистер Мяус, Лу, Квикки и Вин из вселенной Самоката поселились на детских и молодежных СберКартах
- 17:12 23.09.2025
- Метеорологическая осень придет в Москву в среду, она станет самой поздней в истории
- 17:00 23.09.2025
- США не примут новые меры против РФ, пока Европа покупает у нее нефть и газ — Рубио
- 16:32 23.09.2025
- Польша откроет границу с Белоруссией — Туск
- 16:12 23.09.2025
- Необходимо усилить парламентский контроль за тарифами на ЖКУ — Володин
- 16:00 23.09.2025
- ВС РФ заблокировали крупную группировку ВСУ с севера и запада Купянска
- 15:32 23.09.2025
- В российских СИЗО введены 218 должностей для священнослужителей — Чуйченко
- 15:12 23.09.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 630 военнослужащих
- 15:00 23.09.2025
- Голословные обвинения от Запада уже не принимаются во внимание — Песков
- 14:32 23.09.2025
- Минюст РФ предлагает обсудить создание в СИЗО камер с улучшенными условиями
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать