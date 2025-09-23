Венесуэла полна решимости адекватно ответить на любые враждебные действия США – МИД страны

19:40 Источник: Интерфакс

Власти Венесуэлы полны решимости адекватно ответить на любые враждебные действия США, предупредил в эфире венесуэльского телевидения министр иностранных дел этой южноамериканской страны Иван Хиль. «Мы ясно донесли, что готовы пресечь любую авантюру США в отношении Венесуэлы, и даже не только Венесуэлы, но также Латинской Америки и Карибского региона», – сказал он.





Вместе с тем Хиль напомнил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро направил президенту США Дональду Трампу послание, где предлагается начать переговоры. Отношения Венесуэлы и Соединенных Штатов обострились, когда к венесуэльским берегам были направлены американские эсминцы для перехвата судов наркоторговцев. При этом Трамп прямо обвинил Мадуро в связях с наркомафией и пригрозил ему свержением.