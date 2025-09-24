Токаев: Мы должны приступить к сложной работе по искоренению воинственного менталитета
22:45 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Насилие обходится человечеству в $20 трлн, поэтому необходимо искоренять воинственный менталитет. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Сегодня мы сталкиваемся с тревожной реальностью: рушатся договоры об ограничении вооружений, а вместе с ними — и основы стратегической стабильности. В 2024 году мировые военные расходы достигли рекордных $2,7 трлн. Насилие обходится человечеству почти в $20 трлн. Поэтому восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества», — сказал Токаев.
Президент Казахстана подчеркнул, что выступает за активное взаимодействие и активизацию многостороннего взаимодействия. «В более широком плане мы должны приступить к сложной работе по искоренению воинственного менталитета. Мы можем сделать это, внимательно отслеживая, сколько наши страны инвестируют в мир», — отметил Токаев.
НОВОСТИ
- 21:45 23.09.2025
- Фон дер Ляйен думает, что Европа откажется от российских энергоносителей к 2027-м году
- 21:15 23.09.2025
- «Немного рано» отвечать на вопрос о гарантиях безопасности Украине со стороны США - Трамп
- 20:30 23.09.2025
- Али Хаменеи: В нынешней ситуации переговоры с США не отвечают национальным интересам Ирана
- 19:50 23.09.2025
- Для признания Палестины должны быть «реквизиты для суверенитета» - Мелони
- 19:40 23.09.2025
- Венесуэла полна решимости адекватно ответить на любые враждебные действия США – МИД страны
- 19:10 23.09.2025
- Трамп рассказал, почему он вывел США из Парижского соглашения по климату
- 18:57 23.09.2025
- Финальный этап ХX Летних спортивных игр «Роснефти» стартовал в Сочи
- 18:45 23.09.2025
- Прибыль российских банков в августе снизилась почти вдвое по сравнение с июлем, 2025 - ЦБ
- 18:35 23.09.2025
- Глава МВД Польши распорядился открыть пункты пропуска на границе с Белоруссией
- 18:30 23.09.2025
- МВД РФ не выдвигало и не поддерживает инициативы по ограничениям в отношении праворульных авто
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать