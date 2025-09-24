Токаев: Мы должны приступить к сложной работе по искоренению воинственного менталитета

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Насилие обходится человечеству в $20 трлн, поэтому необходимо искоренять воинственный менталитет. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Сегодня мы сталкиваемся с тревожной реальностью: рушатся договоры об ограничении вооружений, а вместе с ними — и основы стратегической стабильности. В 2024 году мировые военные расходы достигли рекордных $2,7 трлн. Насилие обходится человечеству почти в $20 трлн. Поэтому восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества», — сказал Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что выступает за активное взаимодействие и активизацию многостороннего взаимодействия. «В более широком плане мы должны приступить к сложной работе по искоренению воинственного менталитета. Мы можем сделать это, внимательно отслеживая, сколько наши страны инвестируют в мир», — отметил Токаев.