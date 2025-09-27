Свыше 637 тыс. педагогов сейчас работают в системе дошкольного образования РФ — Чернышенко

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число педагогов, которые на данный момент работают в системе дошкольного образования России, составляет свыше 637 тыс. человек. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

27 сентября в России отмечается профессиональный праздник — День воспитателя и всех работников системы дошкольного образования. Он отмечается в России с 2004 года. Дата 27 сентября была выбрана не случайно: в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал важную роль воспитания в развитии личности и общества. Сегодня в системе дошкольного образования России трудятся свыше 637 тыс. педагогов. Это невероятно ответственные, заботливые и внимательные люди, которые прививают нашим детям традиционные ценности, формируют дальнейший интерес к учебе и познанию мира. Благодарю каждого из них за вклад в формирование нашего будущего — подрастающего поколения. И поздравляю с профессиональным праздником! Желаю отзывчивых воспитанников и родителей, ярких идей, неиссякаемого интереса к делу и как можно больше поводов для радости в каждом дне!», — приводятся в сообщении слова зампреда правительства.