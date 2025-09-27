0
0
33
НОВОСТИ

Свыше 637 тыс. педагогов сейчас работают в системе дошкольного образования РФ — Чернышенко

13:00 27.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число педагогов, которые на данный момент работают в системе дошкольного образования России, составляет свыше 637 тыс. человек. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

27 сентября в России отмечается профессиональный праздник — День воспитателя и всех работников системы дошкольного образования. Он отмечается в России с 2004 года. Дата 27 сентября была выбрана не случайно: в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал важную роль воспитания в развитии личности и общества. Сегодня в системе дошкольного образования России трудятся свыше 637 тыс. педагогов. Это невероятно ответственные, заботливые и внимательные люди, которые прививают нашим детям традиционные ценности, формируют дальнейший интерес к учебе и познанию мира. Благодарю каждого из них за вклад в формирование нашего будущего — подрастающего поколения. И поздравляю с профессиональным праздником! Желаю отзывчивых воспитанников и родителей, ярких идей, неиссякаемого интереса к делу и как можно больше поводов для радости в каждом дне!», — приводятся в сообщении слова зампреда правительства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 27.09.2025
За два дня на Солнце произошли три сильные вспышки — ученые
0
142
12:00 27.09.2025
Меркель и подобные ей политики хотели бы, чтобы РФ не существовало — Володин
0
199
11:30 27.09.2025
Вслед за МРОТ в 2026 году вырастут больничные и декретные выплаты — ОП РФ
0
231
11:00 27.09.2025
Эстония отклонила предложение Rheinmetall о строительстве завода по производству боеприпасов
0
289
10:30 27.09.2025
Обвинение по делу о смертельном отравлении алкоголем предъявлено двум жителям Ленобласти
0
279
10:00 27.09.2025
Заморозки прогнозируются на европейской части РФ повсеместно — Вильфанд
0
322
09:30 27.09.2025
Ведение переговоров с США невозможно, они нарушают все договоренности — Хаменеи
0
358
09:00 27.09.2025
В Лондоне подожгли отель с нелегальными мигрантами
0
390
08:50 27.09.2025
Военные ВСУ оставили Шандриголово в ДНР, российские силы ведут зачистку села
0
366
08:40 27.09.2025
МПК восстановил полноценный статус Паралимпийского комитета России
0
365

Возврат к списку