Случаи смерти от метилового спирта зафиксированы уже в трех районах Ленобласти — МВД

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько человек скончались из-за метилового спирта в соседнем от Сланцевского Кингисеппском районе, ранее стало известно о смертях в Волосовском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

«Запрошены результаты экспертиз из медицинских учреждений по фактам смерти нескольких местных жителей, скончавшихся в период с 10 по 17 сентября на территории двух соседних районов — Кингисеппского и Волосовского. Согласно заключениям специалистов, причиной гибели местных жителей стало смертельно опасное содержание метилового спирта в крови», — говорится в сообщении.