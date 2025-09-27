0
0
143
НОВОСТИ

Случаи смерти от метилового спирта зафиксированы уже в трех районах Ленобласти — МВД

14:00 27.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько человек скончались из-за метилового спирта в соседнем от Сланцевского Кингисеппском районе, ранее стало известно о смертях в Волосовском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

«Запрошены результаты экспертиз из медицинских учреждений по фактам смерти нескольких местных жителей, скончавшихся в период с 10 по 17 сентября на территории двух соседних районов — Кингисеппского и Волосовского. Согласно заключениям специалистов, причиной гибели местных жителей стало смертельно опасное содержание метилового спирта в крови», — говорится в сообщении.

НОВОСТИ

