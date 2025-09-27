Случаи смерти от метилового спирта зафиксированы уже в трех районах Ленобласти — МВД
14:00 27.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько человек скончались из-за метилового спирта в соседнем от Сланцевского Кингисеппском районе, ранее стало известно о смертях в Волосовском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.
«Запрошены результаты экспертиз из медицинских учреждений по фактам смерти нескольких местных жителей, скончавшихся в период с 10 по 17 сентября на территории двух соседних районов — Кингисеппского и Волосовского. Согласно заключениям специалистов, причиной гибели местных жителей стало смертельно опасное содержание метилового спирта в крови», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 15:00 27.09.2025
- Минэнерго ставит задачу в 2026 г. удержать рост цен на бензин в РФ близким к инфляции
- 13:00 27.09.2025
- Свыше 637 тыс. педагогов сейчас работают в системе дошкольного образования РФ — Чернышенко
- 12:30 27.09.2025
- За два дня на Солнце произошли три сильные вспышки — ученые
- 12:00 27.09.2025
- Меркель и подобные ей политики хотели бы, чтобы РФ не существовало — Володин
- 11:30 27.09.2025
- Вслед за МРОТ в 2026 году вырастут больничные и декретные выплаты — ОП РФ
- 11:00 27.09.2025
- Эстония отклонила предложение Rheinmetall о строительстве завода по производству боеприпасов
- 10:30 27.09.2025
- Обвинение по делу о смертельном отравлении алкоголем предъявлено двум жителям Ленобласти
- 10:00 27.09.2025
- Заморозки прогнозируются на европейской части РФ повсеместно — Вильфанд
- 09:30 27.09.2025
- Ведение переговоров с США невозможно, они нарушают все договоренности — Хаменеи
- 09:00 27.09.2025
- В Лондоне подожгли отель с нелегальными мигрантами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать