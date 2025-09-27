0
0
169
НОВОСТИ

Украина получит от Израиля две системы Patriot осенью — Зеленский

20:00 27.09.2025

Украина осенью получит от Израиля две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил журналистам Владимир Зеленский.

«Израильский комплекс работает на Украине месяц. Две системы Patriot мы получим осенью», — сказал Зеленский журналистам на брифинге.

Кроме того, Зеленский заявил о готовности Киева к отдельным договорам на отдельные виды вооружения, включая дальнобойное, помимо действующего соглашения с США о закупке у Вашингтона вооружений на $90 млрд.

