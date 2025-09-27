Украина получит от Израиля две системы Patriot осенью — Зеленский

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина осенью получит от Израиля две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил журналистам Владимир Зеленский.

«Израильский комплекс работает на Украине месяц. Две системы Patriot мы получим осенью», — сказал Зеленский журналистам на брифинге.

Кроме того, Зеленский заявил о готовности Киева к отдельным договорам на отдельные виды вооружения, включая дальнобойное, помимо действующего соглашения с США о закупке у Вашингтона вооружений на $90 млрд.