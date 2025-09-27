0
НОВОСТИ

Армия Израиля контролирует уже более половины города Газа — СМИ

20:30 27.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные захватили контроль над большей частью города Газа. С таким утверждением со ссылкой на источники выступила газета The Jerusalem Post.

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) контролирует более половины города Газа, 800 000 жителей покинули этот район», — указывает издание. Газета отмечает, что в последние дни ЦАХАЛ расширил масштабы ударов по городу Газа.

НОВОСТИ

21:00 27.09.2025
В Карибском море нависла угроза войны из-за развертывания сил США — глава МИД Кубы
0
30
20:00 27.09.2025
Украина получит от Израиля две системы Patriot осенью — Зеленский
0
183
19:30 27.09.2025
Глава МИД Украины разочарован неспособностью Киева втянуть Венгрию в войну — Сийярто
0
217
19:00 27.09.2025
Экс-президент Молдавии Додон не нашел себя в списке голосующих в стране
0
256
18:30 27.09.2025
В ЕС признали, что не могут обойти решение Венгрии о блокировке вступления Украины — DW
0
275
18:00 27.09.2025
На Украине из-за оттока молодежи стали нанимать работников из Индии и Бангладеш
0
293
17:00 27.09.2025
За сутки у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР освобождено 1,1 кв. км территории
0
362
16:00 27.09.2025
США требовали передать им весь обогащенный уран в обмен на отсрочку санкций — Пезешкиан
0
472
15:00 27.09.2025
Минэнерго ставит задачу в 2026 г. удержать рост цен на бензин в РФ близким к инфляции
0
430
14:00 27.09.2025
Случаи смерти от метилового спирта зафиксированы уже в трех районах Ленобласти — МВД
0
499

