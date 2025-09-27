Армия Израиля контролирует уже более половины города Газа — СМИ

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные захватили контроль над большей частью города Газа. С таким утверждением со ссылкой на источники выступила газета The Jerusalem Post.

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) контролирует более половины города Газа, 800 000 жителей покинули этот район», — указывает издание. Газета отмечает, что в последние дни ЦАХАЛ расширил масштабы ударов по городу Газа.