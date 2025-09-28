По итогам первого этапа голосования Россия не прошла в Совет Международной организации гражданской авиации
10:45 28.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россию по итогам первого этапа не выбрали в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на период 2025–2028 гг., сообщил Минтранс РФ.
«Кандидатура Российской Федерации в Совет избрана не была. По итогам голосования по I группе в него прошли 10 государств, из которых 8 — это Соединенные Штаты Америки и зависимые от них страны, действующие традиционно единым политическим блоком и объединенные общими региональными, политическими и экономическими интересами. В результате руководящий орган ИКАО утратил потенциал для выработки сбалансированных решений, отражающих интересы всего мирового сообщества, а не узкой группы государств». — говорится в сообщении министерства.
НОВОСТИ
- 12:00 28.09.2025
- Приглашение Путина Трампу встретиться в Москве находится «не под сукном» - Песков
- 11:00 28.09.2025
- Рейтинг британского премьера Кира Стармера установил антирекорд
- 09:00 28.09.2025
- Сегодня в Молдавии проходят парламентские выборы
- 21:00 27.09.2025
- В Карибском море нависла угроза войны из-за развертывания сил США — глава МИД Кубы
- 20:30 27.09.2025
- Армия Израиля контролирует уже более половины города Газа — СМИ
- 20:00 27.09.2025
- Украина получит от Израиля две системы Patriot осенью — Зеленский
- 19:30 27.09.2025
- Глава МИД Украины разочарован неспособностью Киева втянуть Венгрию в войну — Сийярто
- 19:00 27.09.2025
- Экс-президент Молдавии Додон не нашел себя в списке голосующих в стране
- 18:30 27.09.2025
- В ЕС признали, что не могут обойти решение Венгрии о блокировке вступления Украины — DW
- 18:00 27.09.2025
- На Украине из-за оттока молодежи стали нанимать работников из Индии и Бангладеш
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать