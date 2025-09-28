По итогам первого этапа голосования Россия не прошла в Совет Международной организации гражданской авиации

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россию по итогам первого этапа не выбрали в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на период 2025–2028 гг., сообщил Минтранс РФ.

«Кандидатура Российской Федерации в Совет избрана не была. По итогам голосования по I группе в него прошли 10 государств, из которых 8 — это Соединенные Штаты Америки и зависимые от них страны, действующие традиционно единым политическим блоком и объединенные общими региональными, политическими и экономическими интересами. В результате руководящий орган ИКАО утратил потенциал для выработки сбалансированных решений, отражающих интересы всего мирового сообщества, а не узкой группы государств». — говорится в сообщении министерства.