0
0
164
НОВОСТИ

По итогам первого этапа голосования Россия не прошла в Совет Международной организации гражданской авиации

10:45 28.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россию по итогам первого этапа не выбрали в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на период 2025–2028 гг., сообщил Минтранс РФ.

«Кандидатура Российской Федерации в Совет избрана не была. По итогам голосования по I группе в него прошли 10 государств, из которых 8 — это Соединенные Штаты Америки и зависимые от них страны, действующие традиционно единым политическим блоком и объединенные общими региональными, политическими и экономическими интересами. В результате руководящий орган ИКАО утратил потенциал для выработки сбалансированных решений, отражающих интересы всего мирового сообщества, а не узкой группы государств». — говорится в сообщении министерства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 28.09.2025
Приглашение Путина Трампу встретиться в Москве находится «не под сукном» - Песков
0
76
11:00 28.09.2025
Рейтинг британского премьера Кира Стармера установил антирекорд
0
184
09:00 28.09.2025
Сегодня в Молдавии проходят парламентские выборы
0
201
21:00 27.09.2025
В Карибском море нависла угроза войны из-за развертывания сил США — глава МИД Кубы
0
935
20:30 27.09.2025
Армия Израиля контролирует уже более половины города Газа — СМИ
0
894
20:00 27.09.2025
Украина получит от Израиля две системы Patriot осенью — Зеленский
0
881
19:30 27.09.2025
Глава МИД Украины разочарован неспособностью Киева втянуть Венгрию в войну — Сийярто
0
891
19:00 27.09.2025
Экс-президент Молдавии Додон не нашел себя в списке голосующих в стране
0
906
18:30 27.09.2025
В ЕС признали, что не могут обойти решение Венгрии о блокировке вступления Украины — DW
0
865
18:00 27.09.2025
На Украине из-за оттока молодежи стали нанимать работников из Индии и Бангладеш
0
770

Возврат к списку