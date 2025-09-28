0
0
1
НОВОСТИ

Приглашение Путина Трампу встретиться в Москве находится «не под сукном» - Песков

12:00 28.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приглашение президента РФ Владимира Путина лидеру США Дональду Трампу остается в силе, дальше решения со своей стороны должна принять американская сторона. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, остается ли приглашение на столе.

«Оно не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом. Дальше все зависит от решения Трампа», — сказал представитель Кремля.

В августе после переговоров с Трампом в Анкоридже Путин предложил провести следующую встречу в Москве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 28.09.2025
Рейтинг британского премьера Кира Стармера установил антирекорд
0
193
10:45 28.09.2025
По итогам первого этапа голосования Россия не прошла в Совет Международной организации гражданской авиации
0
209
09:00 28.09.2025
Сегодня в Молдавии проходят парламентские выборы
0
211
21:00 27.09.2025
В Карибском море нависла угроза войны из-за развертывания сил США — глава МИД Кубы
0
942
20:30 27.09.2025
Армия Израиля контролирует уже более половины города Газа — СМИ
0
899
20:00 27.09.2025
Украина получит от Израиля две системы Patriot осенью — Зеленский
0
889
19:30 27.09.2025
Глава МИД Украины разочарован неспособностью Киева втянуть Венгрию в войну — Сийярто
0
899
19:00 27.09.2025
Экс-президент Молдавии Додон не нашел себя в списке голосующих в стране
0
913
18:30 27.09.2025
В ЕС признали, что не могут обойти решение Венгрии о блокировке вступления Украины — DW
0
871
18:00 27.09.2025
На Украине из-за оттока молодежи стали нанимать работников из Индии и Бангладеш
0
773

Возврат к списку