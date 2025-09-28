Приглашение Путина Трампу встретиться в Москве находится «не под сукном» - Песков
12:00 28.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приглашение президента РФ Владимира Путина лидеру США Дональду Трампу остается в силе, дальше решения со своей стороны должна принять американская сторона. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, остается ли приглашение на столе.
«Оно не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом. Дальше все зависит от решения Трампа», — сказал представитель Кремля.
В августе после переговоров с Трампом в Анкоридже Путин предложил провести следующую встречу в Москве.
