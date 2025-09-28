Зеленский собирается заключить с Трампом сделку на поставку вооружений на 90 млрд долл - СМИ

15:30

Владимир Зеленский заявил о планах заключить с США «мегасделку» о поставках Украине вооружений, включая оружие большой дальности действия. Об этом сообщила газета Politico.

«Мы обсудили и согласовали с президентом [США Дональдом Трампом] основные моменты. Теперь переходим к практической реализации», — сказал он. Согласно информации Politico, стоимость вооружений по сделке составит около $90 млрд.