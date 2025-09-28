Зеленский собирается заключить с Трампом сделку на поставку вооружений на 90 млрд долл - СМИ
15:30 28.09.2025
Владимир Зеленский заявил о планах заключить с США «мегасделку» о поставках Украине вооружений, включая оружие большой дальности действия. Об этом сообщила газета Politico.
«Мы обсудили и согласовали с президентом [США Дональдом Трампом] основные моменты. Теперь переходим к практической реализации», — сказал он. Согласно информации Politico, стоимость вооружений по сделке составит около $90 млрд.
НОВОСТИ
- 15:10 28.09.2025
- Песков: Будет достаточно крупное выступление президента России на следующей неделе
- 13:35 28.09.2025
- Военные Дании сообщили о появлении БПЛА у военных объектов
- 12:00 28.09.2025
- Приглашение Путина Трампу встретиться в Москве находится «не под сукном» - Песков
- 11:00 28.09.2025
- Рейтинг британского премьера Кира Стармера установил антирекорд
- 10:45 28.09.2025
- По итогам первого этапа голосования Россия не прошла в Совет Международной организации гражданской авиации
- 09:00 28.09.2025
- Сегодня в Молдавии проходят парламентские выборы
- 21:00 27.09.2025
- В Карибском море нависла угроза войны из-за развертывания сил США — глава МИД Кубы
- 20:30 27.09.2025
- Армия Израиля контролирует уже более половины города Газа — СМИ
- 20:00 27.09.2025
- Украина получит от Израиля две системы Patriot осенью — Зеленский
- 19:30 27.09.2025
- Глава МИД Украины разочарован неспособностью Киева втянуть Венгрию в войну — Сийярто
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать