Песков: Будет достаточно крупное выступление президента России на следующей неделе

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупное выступление запланировано у президента России Владимира Путина на предстоящей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе. Мы сообщим, какое и точно, когда и где. Но неделя будет интересной», — сказал он.