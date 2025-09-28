0
НОВОСТИ

Песков: Будет достаточно крупное выступление президента России на следующей неделе

15:10 28.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупное выступление запланировано у президента России Владимира Путина на предстоящей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе. Мы сообщим, какое и точно, когда и где. Но неделя будет интересной», — сказал он.

