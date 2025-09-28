Фицо: Никто не должен был бы нам приказывать, откуда Словакия и Венгрия будут брать нефть и газ

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто не должен приказывать Словакии и Венгрии, откуда они могут получать поставки нефти и газа. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо на торжественной церемонии с участием главы правительства Венгрии Виктора Орбана по случаю 130-летия моста через Дунай, соединяющего словацкий город Штурово и венгерский город Эстергом.

«Единственным ответом на эти [существующие в современном мире] вызовы и опасности является суверенная [государственная] политика, — отметил Фицо, видеовыступление которого опубликовано на странице словацкого правительства в соцсети. — Предлагаю [Венгрии] сотрудничество, прежде всего, в вопросах безопасных поставок энергии для наших стран. Никто не должен был бы нам приказывать, откуда мы будем брать нефть и газ. Потому что, согласно международному праву, это суверенная страна, которая принимает решение о своем энергетическом балансе. Я такого же мнения, как и председатель правительства Венгрии, что политическое, идеологическое решение — полностью отрезать Европу от поставок этого топлива из России — нанесет наибольший ущерб не только Словакии и Венгрии, но и серьезно навредит всему Евросоюзу».