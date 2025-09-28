Обращение о запрете размещения творчества иноагентов направлено в Госдуму - Константинов

20:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инициатива Государственного совета Республики Крым в установлении запрета на публичное размещение в информационном поле, использование произведений в культурной сфере, авторство или права на которые принадлежат иноагентам, внесена в Госдуму. Об этом ТАСС сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.

«Обращение о запрете размещения творчества иноагентов направлено в Госдуму», — сказал Константинов.