Обращение о запрете размещения творчества иноагентов направлено в Госдуму - Константинов
20:44 28.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инициатива Государственного совета Республики Крым в установлении запрета на публичное размещение в информационном поле, использование произведений в культурной сфере, авторство или права на которые принадлежат иноагентам, внесена в Госдуму. Об этом ТАСС сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.
«Обращение о запрете размещения творчества иноагентов направлено в Госдуму», — сказал Константинов.
