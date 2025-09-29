Оппозиционные партии Молдавии опередили партию Санду по итогам обработки 100% протоколов
09:05 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оппозиционные партии Молдавии, включая выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, опередили на парламентских выборах учрежденную президентом Майей Санду Партию действия и солидарности, следует из данных Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов на участках в стране.
Правящая партия получила 44,13% голосов, Патриотический блок — 28,25%, блок проевропейских партий «Альтернатива» — 9,22%, «Наша партия» — 6,35%, партия «Демократия дома» — 5,72%. В общей сложности партии оппозиции набрали 49,54%.
