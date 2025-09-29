ЕС может принять решение по конфискации активов РФ к концу октября — Politico

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС планируют в конце октября принять решение по замороженным активам России, первое обсуждение пройдет на саммите лидеров сообщества в Копенгагене. Об этом сообщило европейское издание Politico.

«Цель [в Копенгагене] — заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана. Сейчас мы находимся в серой зоне», — заявил неназванный дипломат ЕС.