Володин встретился с президентом Вьетнама

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин встретился с президентом Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонгом.

Встреча состоялась в рамках официального визита Володина во Вьетнам.

28 сентября в Ханое прошло четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием Республики.