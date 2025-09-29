0
НОВОСТИ

Володин встретился с президентом Вьетнама

10:00 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин встретился с президентом Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонгом.

Встреча состоялась в рамках официального визита Володина во Вьетнам.

28 сентября в Ханое прошло четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием Республики.

