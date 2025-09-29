Три главных претендента на пост премьера Японии находятся под санкциями РФ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три главных претендента на пост главы правящей в Японии партии, который почти наверняка станет следующим премьер-министром страны, находятся под российскими санкциями, введенными в ответ на политику Токио. Министру сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми, экс-министру экономической безопасности Санаэ Такаити и генсеку кабмина Ёсимасе Хаяси, которые в опубликованном в понедельник исследовании газеты «Иомиури» считаются фаворитами, бессрочно запрещен въезд в Россию.

Такаити и Хаяси попали в российский ответный санкционный список 4 мая 2022 года, будучи членами администрации премьера Фумио Кисиды. Хаяси тогда занимал пост главы МИД, а Такаити входила в партийную верхушку, занимая пост ключевого Политического совета ЛДП.

Коидзуми попал в список 15 июля 2022 года в составе группы из 384 членов нижней палаты парламента, которым в ответ на введение персональных санкций против многочисленной группы депутатов Госдумы был запрещен въезд в Россию. Тогда же въезд в РФ был запрещен и нынешнему премьеру Японии Сигэру Исибе.