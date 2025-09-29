Компания SberDevices выпустила умный термостат теплого пола
09:45 29.09.2025
Компания SberDevices выпустила умный термостат теплого пола AtlasDesign Smart, который станет частью Умного дома Sber. Оно автоматически поддерживает комфортную температуру в помещении, запоминает пользовательские сценарии, поддерживает голосовые команды. Термостат защищён от перегрева и коротких замыканий.
Линейка AtlasDesign Smart — проект SberDevices и российского производителя оборудования Systeme Electric. Кроме термостата в ней представлены розетки и выключатели.
Термостат AtlasDesign Smart сочетается с устройствами одной из самых популярных серий розеток и выключателей Systeme Electric — AtlasDesign, вписывается в многопостовые рамки и не выделяется на фоне корпуса. Дисплей подстраивается под время суток — становится ярче в дневное время и гаснет в ночное время.
Термостат управляет водяными и электрическими климатическими устройствами — тёплым полом и радиаторами. Он способен автоматически поддерживать комфортную температуру в помещении. В комплект входит проводной датчик температуры 10 кОм. К устройству можно дополнительно подключить беспроводной датчик температуры и влажности.
Сетевой протокол Zigbee обеспечивает работу термостата и подключённых умных устройств даже без интернета. Расписание не собьётся, даже если выключится интернет или пропадет электропитание.
Пользователь может создавать свои сценарии автоматической работы термостата — например, просушить пол в ванной комнате после её использования или выключить подогрев пола, когда дома никого нет. В сценарии можно включать другие умные устройства.
Термостат поддерживает голосовое управление через мобильное приложение, телевизорами и приставками с ОС Салют ТВ и умными колонками Sber под управлением искусственного интеллекта GigaChat. Пользователь может настроить расписание работы термостата.
При настройке термостата можно указать материал поверхности пола, и устройство автоматически не допустит перегрева и порчи пола. Функция антизамерзания включит дежурный подогрев, когда температура пола или воздуха будет близка к нулю. Прибор защищён от перегрева и коротких замыканий. Технология переключения контактов Zero-Crossing Detection в несколько раз снижает износ реле и увеличивает срок жизни термостата. Есть блокировка кнопок от детей.
