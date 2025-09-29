Основным драйвером роста экономики РФ остается внутренний спрос — Силуанов
11:20 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основным драйвером роста экономики России остается потребительский и инвестиционный спрос. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью ТАСС.
«Основным драйвером роста все три года остается внутренний спрос, потребительский и инвестиционный. Основа спроса — рост реальных зарплат и доходов населения», — сказал Силуанов.
Министр отметил, что рост зарплат будет обеспечиваться повышением производительности труда, в том числе за счет использования современных технологий.
НОВОСТИ
- 12:32 29.09.2025
- ЕС принял решение частично восстановить санкции против Ирана — заявление
- 12:20 29.09.2025
- Студенты техникума обезвредили напавшего в Архангельске и передали полицейским
- 12:18 29.09.2025
- Музыканты из Москвы отправили 182 тонны гуманитарной помощи в зону СВО
- 12:05 29.09.2025
- Восстановление территорий является главной задачей РФ — Медведев
- 12:02 29.09.2025
- Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек
- 12:00 29.09.2025
- Объем расходов бюджета РФ на оборону в 2026 г. сохранится на уровне с 2025 г. — Силуанов
- 11:32 29.09.2025
- Россия имеет 31 млрд т запасов нефти, из них рентабельна лишь половина — Цивилев
- 11:05 29.09.2025
- В Архангельске бывший студент колледжа напал с ножом на его сотрудников, двое пострадали
- 11:00 29.09.2025
- В Севастополе арестована женщина-повар за сотрудничество с военной разведкой Украины
- 10:32 29.09.2025
- Партия Санду может сохранить контроль над парламентом после распределения мандатов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать