Основным драйвером роста экономики РФ остается внутренний спрос — Силуанов

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основным драйвером роста экономики России остается потребительский и инвестиционный спрос. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью ТАСС.

«Основным драйвером роста все три года остается внутренний спрос, потребительский и инвестиционный. Основа спроса — рост реальных зарплат и доходов населения», — сказал Силуанов.

Министр отметил, что рост зарплат будет обеспечиваться повышением производительности труда, в том числе за счет использования современных технологий.