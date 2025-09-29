В Архангельске бывший студент колледжа напал с ножом на его сотрудников, двое пострадали

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два сотрудника колледжа в Архангельске пострадали в результате нападения 18-летнего местного жителя, который, по предварительным данным, является бывшим студентом учебного заведения. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

«Следствием установлено, что 29 сентября 2025 года утром в одном из техникумов в городе Архангельске подозреваемый из хулиганских побуждений причинил ножевые ранения двум работникам техникума. Пострадавшие женщины госпитализированы», — отмечается в сообщении.