На выплаты пенсий в 2026 году направят почти 13 трлн рублей — Минтруд

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 18,7 трлн рублей будет направлено в 2026 году на обеспечение мер поддержки и выплату пенсий. В частности, на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

«В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в следующем году будет направлено более 18,7 трлн рублей через Социальный фонд. Такие параметры предусматривает проект бюджета СФР на 2026 год. Всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей», — говорится в сообщении.

В Минтруде подчеркнули, что бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме.