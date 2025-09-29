На выплаты пенсий в 2026 году направят почти 13 трлн рублей — Минтруд
13:00 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 18,7 трлн рублей будет направлено в 2026 году на обеспечение мер поддержки и выплату пенсий. В частности, на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
«В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в следующем году будет направлено более 18,7 трлн рублей через Социальный фонд. Такие параметры предусматривает проект бюджета СФР на 2026 год. Всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей», — говорится в сообщении.
В Минтруде подчеркнули, что бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме.
