0
0
119
НОВОСТИ

Руденя назначен полпредом Путина в СЗФО

13:32 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Руденю своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом „к“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Руденю Игоря Михайловича полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе», — говорится в тексте указа. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Другим указом Путин освободил Руденю от должности губернатора Тверской области. «Принять отставку губернатора Тверской области Рудени Игоря Михайловича по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

