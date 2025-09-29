Объем внешних займов РФ в 2026 г. составит 94,639 млрд руб. — материалы к бюджету
17:12 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем внешних займов РФ в 2026 г. составит 94,639 млрд руб., в 2027 г. — 108,229 млрд руб., а в 2028 г. — 100 млрд руб. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2026–2028 годы.
Объем погашения государственного внешнего долга Российской Федерации в 2026 году запланирован в объеме 287 млрд 174,7 млн рублей, в 2027 году — 376 млрд 899,9 млн рублей, в 2028 году — 263 млрд 559,8 млн рублей, говорится также в материалах к проекту бюджета.
