В Сбере можно адресно копить в пользу детей

17:35

СберСтрахование жизни, дочерняя компания Сбера, предложила россиянам программу накопительного страхования жизни (НСЖ) с адресным назначением. Это первый долгосрочный инструмент Сбера, который помогает родителям формировать капитал на будущее своих детей.

По данным исследования СберСтрахования жизни и СберНПФ, каждый четвёртый (25,1%) россиянин делает накопления в пользу детей. Чаще всего люди откладывают на жильё (59,5%), образование (48,7%) и стартовый капитал (9,6%) для ребёнка. Россияне считают, что на эти цели нужно накопить 6,9 млн рублей, и откладывают 10,6 тыс. рублей в месяц — таковы средние показатели по стране.

Новая программа НСЖ носит целевой характер: выгодоприобретателем по договору можно указать только ребёнка, а заключить договор имеет право только родитель. Страховую защиту по программе можно оформить на ребёнка, на себя или на обоих. Минимальный срок договора — 6 лет. Родитель сам выбирает возраст ребёнка — в диапазоне от 18 до 24 лет, — начиная с которого он сможет распоряжаться накопленными деньгами. Сумму накоплений родитель также определяет самостоятельно.

Сбережения можно формировать регулярными платежами или единовременно. Если выбран вариант с регулярными взносами, при наступлении страхового случая с родителем СберСтрахование жизни продолжит делать взносы за клиента до конца срока действия договора и выплатит ребёнку всю накопленную сумму, когда он достигнет указанного родителем возраста.

«Наше исследование показало, что каждый четвёртый россиянин уже откладывает для подрастающего поколения. Это первая программа целевого НСЖ в пользу детей в Сбере. Мы рассчитываем, что вскоре будут приняты поправки в Налоговый кодекс, которые позволят нам расширить линейку долгосрочных семейных накоплений и запустить аналогичные продукты на базе Программы долгосрочных сбережений и ИИС третьего типа, – рассказал Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка. – Как ожидается, после принятия поправок каждый родитель, формирующий детский капитал, сможет получить налоговый вычет до 500 тысяч рублей (сейчас — до 400 тысяч), а общий размер вычета для семей с детьми возрастёт до одного миллиона рублей. Эти изменения позволят родителям накопить больше денег на будущее своих детей с поддержкой государства».