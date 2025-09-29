0
Вопроса вывода 102-й военной базы РФ из Армении нет в повестке дня двусторонних отношений - посол Копыркин

19:26 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское военное присутствие по-прежнему остается важным фактором безопасности Армении и региональной стабильности, вопрос вывода 102-й российской военной базы не стоит на повестке дня армяно-российских отношений. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью газете «Сюняц Еркир»

«Вопроса вывода 102-й военной базы нет в повестке дня двусторонних отношений. Об этом четко на всех уровнях заявляет и армянская сторона. Российское военное присутствие — это по-прежнему важнейшая несущая конструкция системы безопасности Армении и важный фактор региональной стабильности. При этом наши военные никому в регионе не угрожают», — сказал российский дипломат.

