За ночь над регионами РФ сбит 81 украинский БПЛА

09:00 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 81 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 26 БПЛА — над территорией Воронежской области, 25 БПЛА — над территорией Белгородской области, 12 БПЛА — над территорией Ростовской области, 11 БПЛА — над территорией Курской области и 7 БПЛА — над территорией Волгоградской области», — сказали в Минобороны.

