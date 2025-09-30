На военную службу в осенний призыв будут призваны 135 тыс. человек — Генштаб РФ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

135 тыс. человек будут призваны и направлены для прохождения военной службы в осеннюю кампанию. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

«Всего на военную службу будут призваны и направлены для ее прохождения 135 тысяч человек. Не менее трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска», — отметил он.