На военную службу в осенний призыв будут призваны 135 тыс. человек — Генштаб РФ
09:05 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
135 тыс. человек будут призваны и направлены для прохождения военной службы в осеннюю кампанию. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».
«Всего на военную службу будут призваны и направлены для ее прохождения 135 тысяч человек. Не менее трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска», — отметил он.
НОВОСТИ
- 10:05 30.09.2025
- Затраты на украинских беженцев в Германии составляют €530 млн в месяц
- 10:00 30.09.2025
- Босфор перекрыт в обоих направлениях из-за поломки следовавшего в РФ судна
- 09:32 30.09.2025
- Россия за 7 месяцев нарастила трубопроводные поставки газа в Турцию более чем на четверть
- 09:20 30.09.2025
- Шохин предложил использовать замороженные активы для проектов с США на Ближнем Востоке
- 09:00 30.09.2025
- За ночь над регионами РФ сбит 81 украинский БПЛА
- 22:40 29.09.2025
- Нетаньяху поддержал план Трампа по урегулированию в Газе
- 22:00 29.09.2025
- Предложения США не предусматривают аннексию Газы Израилем и принудительное переселение жителей - документ
- 21:42 29.09.2025
- Белый дом предлагает передать Газу под внешнее управление при надзоре со стороны «Комитета мира», который возглавит Трамп
- 20:30 29.09.2025
- В Афганистане по всей стране пропал доступ с сеть Интернет - NetBlocks
- 20:05 29.09.2025
- Нетаньяху позвонил катарскому коллеге из Белого дома в присутствии Трампа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать