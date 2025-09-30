Шохин предложил использовать замороженные активы для проектов с США на Ближнем Востоке
09:20 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и США могли бы использовать замороженные в Европе российские активы для реализации проектов на Ближнем Востоке, например, в секторе Газа. Такое предложение озвучил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью телеканалу «Россия-24».
«Поскольку нам не так просто, если вообще возможно, вернуть эти деньги в ближайшее время, то [можно] предложить [президенту США Дональду] Трампу, его администрации использовать их для таких проектов на Ближнем Востоке, как создание в секторе Газа, скажем, такой зоны, так сказать, не хуже, чем в Калифорнии. Калифорнию он не любит, может, Газу полюбит, и пятизвездные, семизвездные отели, пляжи и так далее. Но лучше, конечно, вкладывать в производственные проекты, которые могли бы быть вкладом российской стороны», — сказал он.
Ранее Шохин высказывал в интервью ТАСС мнение, что Россия могла бы предложить использовать замороженные в Европе активы как вклад в совместные российско-американские проекты в третьих странах. Он полагает, что в этом случае американцы сами будут воздействовать на Европу, чтобы разблокировать эти средства.
НОВОСТИ
- 10:05 30.09.2025
- Затраты на украинских беженцев в Германии составляют €530 млн в месяц
- 10:00 30.09.2025
- Босфор перекрыт в обоих направлениях из-за поломки следовавшего в РФ судна
- 09:32 30.09.2025
- Россия за 7 месяцев нарастила трубопроводные поставки газа в Турцию более чем на четверть
- 09:05 30.09.2025
- На военную службу в осенний призыв будут призваны 135 тыс. человек — Генштаб РФ
- 09:00 30.09.2025
- За ночь над регионами РФ сбит 81 украинский БПЛА
- 22:40 29.09.2025
- Нетаньяху поддержал план Трампа по урегулированию в Газе
- 22:00 29.09.2025
- Предложения США не предусматривают аннексию Газы Израилем и принудительное переселение жителей - документ
- 21:42 29.09.2025
- Белый дом предлагает передать Газу под внешнее управление при надзоре со стороны «Комитета мира», который возглавит Трамп
- 20:30 29.09.2025
- В Афганистане по всей стране пропал доступ с сеть Интернет - NetBlocks
- 20:05 29.09.2025
- Нетаньяху позвонил катарскому коллеге из Белого дома в присутствии Трампа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать