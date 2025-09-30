0
0
122
НОВОСТИ

Шохин предложил использовать замороженные активы для проектов с США на Ближнем Востоке

09:20 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США могли бы использовать замороженные в Европе российские активы для реализации проектов на Ближнем Востоке, например, в секторе Газа. Такое предложение озвучил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Поскольку нам не так просто, если вообще возможно, вернуть эти деньги в ближайшее время, то [можно] предложить [президенту США Дональду] Трампу, его администрации использовать их для таких проектов на Ближнем Востоке, как создание в секторе Газа, скажем, такой зоны, так сказать, не хуже, чем в Калифорнии. Калифорнию он не любит, может, Газу полюбит, и пятизвездные, семизвездные отели, пляжи и так далее. Но лучше, конечно, вкладывать в производственные проекты, которые могли бы быть вкладом российской стороны», — сказал он.

Ранее Шохин высказывал в интервью ТАСС мнение, что Россия могла бы предложить использовать замороженные в Европе активы как вклад в совместные российско-американские проекты в третьих странах. Он полагает, что в этом случае американцы сами будут воздействовать на Европу, чтобы разблокировать эти средства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 30.09.2025
Затраты на украинских беженцев в Германии составляют €530 млн в месяц
0
20
10:00 30.09.2025
Босфор перекрыт в обоих направлениях из-за поломки следовавшего в РФ судна
0
38
09:32 30.09.2025
Россия за 7 месяцев нарастила трубопроводные поставки газа в Турцию более чем на четверть
0
109
09:05 30.09.2025
На военную службу в осенний призыв будут призваны 135 тыс. человек — Генштаб РФ
0
158
09:00 30.09.2025
За ночь над регионами РФ сбит 81 украинский БПЛА
0
246
22:40 29.09.2025
Нетаньяху поддержал план Трампа по урегулированию в Газе
0
607
22:00 29.09.2025
Предложения США не предусматривают аннексию Газы Израилем и принудительное переселение жителей - документ
0
646
21:42 29.09.2025
Белый дом предлагает передать Газу под внешнее управление при надзоре со стороны «Комитета мира», который возглавит Трамп
0
674
20:30 29.09.2025
В Афганистане по всей стране пропал доступ с сеть Интернет - NetBlocks
0
703
20:05 29.09.2025
Нетаньяху позвонил катарскому коллеге из Белого дома в присутствии Трампа
0
695

Возврат к списку