Россия за 7 месяцев нарастила трубопроводные поставки газа в Турцию более чем на четверть

09:32 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по итогам января — июля 2025 года увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 26%, до около 12,7 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Согласно информации ведомства, в июле Турция импортировала из РФ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» суммарно 1,78 млрд куб. м.

Всего за семь месяцев прокачка российского газа в Турцию достигла около 12,7 млрд куб. м (+26,4%).

