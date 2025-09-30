Босфор перекрыт в обоих направлениях из-за поломки следовавшего в РФ судна
10:00 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пролив Босфор временно перекрыт в обоих направлениях из-за поломки следовавшего в Россию судна. Как сообщил телеканал A haber, отказ двигателя произошел у 98-метрового грузового судна, которое двигалось и порта Бандырма в Россию.
Инцидент произошел в районе Умурьери, в 8 км от зоны выхода в Черное море.
Береговая охрана направила к судну катера и буксиры. После отвода судна с маршрута транзита судов движение в проливе возобновится.
