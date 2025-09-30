Затраты на украинских беженцев в Германии составляют €530 млн в месяц
10:05 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия ежемесячно тратит не менее €530 млн на выплаты украинским беженцам. Об этом сообщил «Известиям» член комитета бундестага по труду и социальным вопросам от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Рене Шпрингер.
По его словам, общие выплаты гражданам Украины в 2024 году составили около €6,3 млрд. Эти средства направляются преимущественно на выплату базового пособия по безработице Bürgergeld, получателями которого стали порядка 700 тыс. украинцев.
«Затраты огромны: в 2024 году выплаты гражданам Украины составили €6,3 млрд. В настоящее время это составляет около €530 млн в месяц, и это только за счет Bürgergeld», — отметил депутат.
По данным Eurostat, которые приводит издание, в ФРГ проживает около 1,2 млн украинских беженцев, из которых примерно 30% трудоустроены.
