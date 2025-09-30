0
0
0
НОВОСТИ

Затраты на украинских беженцев в Германии составляют €530 млн в месяц

10:05 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия ежемесячно тратит не менее €530 млн на выплаты украинским беженцам. Об этом сообщил «Известиям» член комитета бундестага по труду и социальным вопросам от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Рене Шпрингер.

По его словам, общие выплаты гражданам Украины в 2024 году составили около €6,3 млрд. Эти средства направляются преимущественно на выплату базового пособия по безработице Bürgergeld, получателями которого стали порядка 700 тыс. украинцев.

«Затраты огромны: в 2024 году выплаты гражданам Украины составили €6,3 млрд. В настоящее время это составляет около €530 млн в месяц, и это только за счет Bürgergeld», — отметил депутат.

По данным Eurostat, которые приводит издание, в ФРГ проживает около 1,2 млн украинских беженцев, из которых примерно 30% трудоустроены.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 30.09.2025
Босфор перекрыт в обоих направлениях из-за поломки следовавшего в РФ судна
0
38
09:32 30.09.2025
Россия за 7 месяцев нарастила трубопроводные поставки газа в Турцию более чем на четверть
0
109
09:20 30.09.2025
Шохин предложил использовать замороженные активы для проектов с США на Ближнем Востоке
0
132
09:05 30.09.2025
На военную службу в осенний призыв будут призваны 135 тыс. человек — Генштаб РФ
0
158
09:00 30.09.2025
За ночь над регионами РФ сбит 81 украинский БПЛА
0
246
22:40 29.09.2025
Нетаньяху поддержал план Трампа по урегулированию в Газе
0
607
22:00 29.09.2025
Предложения США не предусматривают аннексию Газы Израилем и принудительное переселение жителей - документ
0
646
21:42 29.09.2025
Белый дом предлагает передать Газу под внешнее управление при надзоре со стороны «Комитета мира», который возглавит Трамп
0
674
20:30 29.09.2025
В Афганистане по всей стране пропал доступ с сеть Интернет - NetBlocks
0
703
20:05 29.09.2025
Нетаньяху позвонил катарскому коллеге из Белого дома в присутствии Трампа
0
695

Возврат к списку