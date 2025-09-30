ЕС хочет начать техническую подготовку к приему Украины и Молдавии в обход Венгрии — FT
10:20 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз готовится начать техническую работу по продвижению процесса вступления Украины и Молдавии в сообщество, несмотря на позицию Венгрии. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По ее данным, Еврокомиссия предложила скорректировать свои правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, начав техническую работу в нескольких тематических группах даже при отсутствии официального решения о начале переговоров. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите в Копенгагене, где в среду соберутся лидеры стран ЕС.
