НОВОСТИ

ЕС хочет начать техническую подготовку к приему Украины и Молдавии в обход Венгрии — FT

10:20 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз готовится начать техническую работу по продвижению процесса вступления Украины и Молдавии в сообщество, несмотря на позицию Венгрии. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее данным, Еврокомиссия предложила скорректировать свои правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, начав техническую работу в нескольких тематических группах даже при отсутствии официального решения о начале переговоров. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите в Копенгагене, где в среду соберутся лидеры стран ЕС.

