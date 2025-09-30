0
НОВОСТИ

Швеция не подтвердила информацию Украины о поставках истребителей

10:32 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция пока не согласовала поставку истребителей Gripen для ВВС Украины. Об этом сообщила газета Expressen со ссылкой на пресс-службу шведского министерства обороны.

«Никакой новой информации [по вопросу поставок] нет», — отмечается в заявлении МО Швеции.

29 сентября первый замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил о дополнительных поставках истребителей для ВВС страны. Помимо американских самолетов F-16 и французских Mirage, в список вошли шведские JAS 39 Gripen.

