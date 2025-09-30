0
НОВОСТИ

Понижение уровня воды до опасной отметки ожидается на 10 реках РФ — Вильфанд

11:00 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Понижение уровня воды до отметки опасного явления прогнозируется примерно на 10 реках в разных регионах страны. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Низкие неблагоприятные и опасные отметки, которые препятствуют нормальному судовождению, ограничивают габариты судов, которые ходят по рекам, сейчас наблюдаются во многих регионах. Например, на реках Вычегда и Печора в Республике Коми. Аналогичная ситуация на Дону и на Оке в районе Серпухова Московской области, а также на реке Вятке в Кировской области», — сказал он.

Также опасное явление будет отмечаться на реках Лена и Индигирка в ближайшие дни. «На реках Крыма — то же самое, хоть и пройдут дожди, но все равно, очень мало осадков выпало за лето. Там настоящая засуха, аридная ситуация в Крыму. В ХМАО на реке Казым тоже произошло понижение уровня воды до опасно низкой отметки, значит там нельзя ходить судам. Аналогичная ситуация и на верховьях Оби, на реке Бия в Алтайском крае», — рассказал метеоролог.

