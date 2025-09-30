Понижение уровня воды до опасной отметки ожидается на 10 реках РФ — Вильфанд
11:00 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Понижение уровня воды до отметки опасного явления прогнозируется примерно на 10 реках в разных регионах страны. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Низкие неблагоприятные и опасные отметки, которые препятствуют нормальному судовождению, ограничивают габариты судов, которые ходят по рекам, сейчас наблюдаются во многих регионах. Например, на реках Вычегда и Печора в Республике Коми. Аналогичная ситуация на Дону и на Оке в районе Серпухова Московской области, а также на реке Вятке в Кировской области», — сказал он.
Также опасное явление будет отмечаться на реках Лена и Индигирка в ближайшие дни. «На реках Крыма — то же самое, хоть и пройдут дожди, но все равно, очень мало осадков выпало за лето. Там настоящая засуха, аридная ситуация в Крыму. В ХМАО на реке Казым тоже произошло понижение уровня воды до опасно низкой отметки, значит там нельзя ходить судам. Аналогичная ситуация и на верховьях Оби, на реке Бия в Алтайском крае», — рассказал метеоролог.
НОВОСТИ
- 11:32 30.09.2025
- США депортировали порядка 100 иранцев, просивших убежище — NYT
- 11:20 30.09.2025
- Польша не считает реалистичным требовать репарации от РФ за Вторую мировую - президент
- 11:05 30.09.2025
- Многие военные США критикуют новую стратегию обороны страны — WP
- 10:32 30.09.2025
- Швеция не подтвердила информацию Украины о поставках истребителей
- 10:20 30.09.2025
- ЕС хочет начать техническую подготовку к приему Украины и Молдавии в обход Венгрии — FT
- 10:05 30.09.2025
- Затраты на украинских беженцев в Германии составляют €530 млн в месяц
- 10:00 30.09.2025
- Босфор перекрыт в обоих направлениях из-за поломки следовавшего в РФ судна
- 09:32 30.09.2025
- Россия за 7 месяцев нарастила трубопроводные поставки газа в Турцию более чем на четверть
- 09:20 30.09.2025
- Шохин предложил использовать замороженные активы для проектов с США на Ближнем Востоке
- 09:05 30.09.2025
- На военную службу в осенний призыв будут призваны 135 тыс. человек — Генштаб РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать