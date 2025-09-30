Многие военные США критикуют новую стратегию обороны страны — WP

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие представители американского военного руководства подвергают критике новую редакцию Стратегии национальной обороны (СНО) США, которую готовит Пентагон. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете The Washington Post (WP).

По словам источников издания из числа бывших и действующих должностных лиц, «военачальники выразили серьезную озабоченность относительно готовящейся стратегии администрации Трампа в сфере обороны, что указывает на раскол между политическим и военным руководством Пентагона». Как отмечает издание, военный министр США Пит Хегсет «сигнализировал, что Пентагон выведет какие-то силы из Европы и объединит командования, что вызывает беспокойство у некоторых союзников США».

В публикации уточняется, что среди многих представителей военного руководства, критикующих новую стратегию, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн. Издание констатирует, что «разногласия при разработке [стратегии] являются нормальным явлением», однако, по словам источников, «необычно то, какое число должностных лиц выражает обеспокоенность документом, а также жесткость их критики».

Как подчеркивается в статье, в Пентагоне «растет недовольство планом, который считают близоруким и, возможно, бесполезным, учитывая чрезвычайно личный и иногда противоречивый подход президента к внешней политике». По словам источников издания, «внутренняя критика [в Пентагоне] в отношении новой стратегии касается того, что в документе делается упор на угрозы для территории США даже в условиях быстрого наращивания Китаем военной мощи, что, как предупредили военачальники, сокращает преимущество США в Азиатско-Тихоокеанском регионе». В материале уточняется, что «в документе по-прежнему есть значимые разделы, касающиеся Китая, но они в основном сосредоточены на угрозе нападения на Тайвань, а не на глобальном соперничестве» с Пекином.