Польша не считает реалистичным требовать репарации от РФ за Вторую мировую - президент
11:20 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша не считает реалистичным требовать репарации от России за Вторую мировую войну. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet президент Польши Кароль Навроцкий.
«В настоящее время обращение с темой репараций к России было бы невозможным для реализации», — отметил Навроцкий. Кроме того, он подчеркнул, что диалог с Россией по такому вопросу стал бы «пощечиной» для Берлина.
В свою очередь, тема репараций от Германии за ущерб, причиненный Польше за годы нацистской оккупации, активно обсуждается с 2018 года. 1 сентября 2022 года был представлен трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и оккупации в 1939–1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,5 трлн).
В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. Новое польское правительство во главе с Дональдом Туском отказалось от репараций в заявленном размере, предложив германской стороне найти «креативное решение» для компенсации ущерба.
Периодически польские политики озвучивают мнение о том, что России также следовало бы выплатить Польше репарации. В Москве неоднократно подчеркивали недопустимость фальсификации истории Второй мировой войны, пересмотра ее итогов и роли советского народа в борьбе против фашизма.
