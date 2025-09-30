0
США депортировали порядка 100 иранцев, просивших убежище — NYT

11:32 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов выслали в Иран около 100 выходцев из этой страны по согласованию между Вашингтоном и Тегераном, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее данным, ряд депортированных иранцев покинули США добровольно, поскольку к моменту высылки находились в миграционных центрах несколько месяцев. Подавляющее большинство вернувшихся в Иран граждан получили отказ в убежище, а некоторые из них не дождались решения суда по своему миграционному статусу.

Источники газеты утверждают, что самолет с высланными покинул США 29 сентября. Координатором процесса выступил МИД Ирана. Покинувшим США иранцам обещали «спокойное возвращение» и отсутствие «каких-либо проблем и последствий».

