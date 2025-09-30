0
Президент Польши заявил о готовности сесть за стол переговоров с Путиным

12:00 30.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, если от этого будет зависеть безопасность Польши.

«Конечно же я готов в интересах Польши сделать все», — ответил Навроцкий в эфире радиостанции Radio Zet на вопрос, сел бы он за стол переговоров с Путиным, если от этого будет зависеть безопасность страны.

Польский лидер также в очередной раз отметил, что президент США Дональд Трамп представляется ему единственным человеком на Западе, который способен вести переговоры с российским лидером. «Президент Дональд Трамп является единственным лидером свободного мира, который может вести переговоры с Владимиром Путиным», — подчеркнул он.

